يلا شوت تويتر الـ SSC الهلال والتعاون يلا كورة | لينك مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون بث مباشر Twitter يلا شووت الجديد al-hilal هدف الدوسري العالمي اليوم

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مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون بث مباشر

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس والمغرب، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

ويحتل فريق الهلال المركز الخامس برصيد 33 نقطة من لعب 17 مباراة حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في ستة مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في عشرة مباريات وتعادل في اربعة مواجهات وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات.

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز والانتصار من أجل مواصلة الضغط على فريق اتحاد جدة والنصر أصحاب المراكز الأول والثانية في دوري روشن السعودي.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق التعاون هو الآخر يرغب في تحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط في تلك المواجهة.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة نظيره التعاون، في دوري روشن السعودي، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، جوستافو كويلار.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، أوديون إيجالو، أندريه كاريلو.

وسيتم نقل مباراة الهلال أمام نظيره التعاون، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر مجموعة قنوات ssc sports السعودية، خلال قناة ssc sports 1.