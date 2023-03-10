رابط تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة مباراة الهلال هدف سالم الدوسري اليوم

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في معرفة مشاهدة مباراة الهلال والتعاون والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون

ويحتل فريق الهلال المركز الخامس برصيد 33 نقطة من لعب 17 مباراة حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في ستة مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في عشرة مباريات وتعادل في اربعة مواجهات وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات.

ويدخل فريق الهلال في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، جوستافو كويلار.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، أوديون إيجالو، أندريه كاريلو.

ويدخل الهلال المباراة اليوم، وهو يسعى للفوز لا بديل عنه، وخاصةً عقب الهزيمة التي لحقت به مؤخرًا أمام نظيره الفتح، بهدفين مقابل هدف.



في حين يسعى التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية، وذلك عقب فوزه الآخير أمام نظيره ضمك، بنتيجة هدفين مقابل هدف.