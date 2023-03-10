مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر الهلال ضد التعاون رابط يوتيوب دون تقطيع

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محمد الفلاح - شاهد مبارة الهلال والتعاون اليوم في دوري روشن 2022/2023، ينتظر العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية للقاء المرتقب الذي يجمع بين الهلال والتعاون، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر

الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022/2023

وصيف العالم الذي يتطلع إلى تحقيق فوز لا بديل عنه أمام التعاون، يُحيي به أمل الظفر بمسابقة الدوري السعودي، بعد الإخفاق الواضح الذي حل على كتيبة الزعيم خلال الفترة الأخيرة، آخرها الخسارة أمام الفتح بثنائية مقابل هدف.

ويسعى التعاون إلى مواصلة سكة انتصاراته، بتحقيق فوز لا بديل عنه على الهلال يضمه به البقاء في منافسات الحصول على لقب دوري روشن للنسخة الجارية 2022/2023.

توقيت مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022/2023

ومن المقرر أن يقع الهلال ضيفًا ثقيلًا على القصيم مساء اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر مارس الجاري.

على أن تبدأ ركلة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موقف الهلال والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يرتكز حامل اللقب الآسيوي في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق 9 انتصارات، وتعادل في 6، وخسر في مبارتين.

بينما يقع أصحاب الديار في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعدما تمكنت كتيبة القصيم من تحقيق 10 انتصارات و4 تعادلات، ووقع في فخ الخسارة 5 مرات.