شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان لمعرفة موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز والانتصار في هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقرر إقامة مباراة الأهلي وصن داونز يوم غد السبت الموافق 11 مارس 2023 في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي ستقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت تونس.

ويرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط على ملعب صن داونز وذلك من أجل التشبث بالآمل في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة المحلية.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ومن المُنتظر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة بين سبورت إتش دي 4.