السعودية اليوم / إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية



قلقيلية 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أصيب شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي ، أن شاب فلسطيني وصل مستشفى قلقيلية الحكومي، وصفت إصابته بالخطيرة، بعد استهدافه المباشر، برصاصة بالصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان شاب فلسطيني قد استشهد في وقت سابق من صباح اليوم برصاص مستوطن في مدينة قلقيلية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 80 شهيداً.

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19:38ت م

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