

رام الله 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات انطلقت للتنديد بالاستيطان، ونصرة للأسرى، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ، أن 12 فلسطينياً أصيبوا خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت دجن بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، خلال اقتحامها بلدة تقوع بمدينة بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال خيمة اعتصام في بلدة سلون بالقدس، أقيمت للتنديد بالتهويد والاستيطان، واعتدت على المئات من الفلسطينيين المشاركين في خيمة الاعتصام.

// انتهى //

19:01ت م

0082





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة العشرات من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.