يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال والتعاون LIVE NOW دون تقطيع جودة عالية || مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون رابط يوتيوب تويتر

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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الهلال والتعاون اليوم في دوري روشن، تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع عليم الهلال والتعاون، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مجريات البطولة.

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون

الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022/2023

الهلال الذي يتطلع إلى مصالحة جماهيره، بتحقيق الثلاث نقاط من ديار القصيم، بعد النتائج السيئة التي حلت على كتيبة الزعيم في منافسات الدوري السعودي، آخرها الخسارة أمام الفتح بهدفين لهدف.

بينما يتطلع التعاون إلى تحقيق فوز لا بديل عنه يواصل به سكة انتصاراته، لضمان البقاء في دائرة صراع الحصول على بطولة الدوري.

تعرف على موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الجمعة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون اليوم في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: لوسيانو فييتو، جوستافو كويلار، سلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، ميشيل ديلجادو.

تشكيل التعاون المتوقع أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، حسن كادش، نالدو جوميز، طارق عبدالله.

في الوسط: سميحان النابت، فلافيو سيلفا، ألفارو ميدران، أشرف المهديوي.

خط هجوم: لياندر تاومبا، فهد الرشيدي.

موقف الهلال والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

ترتكز كتيبة الزعيم في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، يسبقه صاحب الديار رابع الدوري السعودي حاملًا في رصيده 34 من النقاط.