شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الهلال لمواجهة التعاون بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره التعاون، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويستعد بعد قليل، الهلال لمواجهة نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، وذلك خلال خوضه 17 مباراة، ونجح من تحقيق الفوزفي 9 مباريات، بينما تعادل في 6 مباريات، وتعرض للهزيمة في مبارايتين.

بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع، برصيد 34 نقطة، خلال خوضه 19 مباراة حتى الآن، نجح من تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادلفي 4 مباريات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة نظيره التعاون، في دوري روشن السعودي، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، جوستافو كويلار.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، أوديون إيجالو، أندريه كاريلو.

وتضم قائمة البدلاء "محمد العويس، محمد البريك، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، محمد القحطاني،عبد الله الحمدان، صالح الشهري".