شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت YallaShoot دون تقطيع.. مشاهدة الهلال ضد التعاون تعليق بلال علام في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي كرة القدم السعودية، مباراة الهلال أمام نظيره التعاون، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي.



بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون

الهلال والتعاون في بطولة دوري روشن السعودي



ويدخل الهلال المباراة اليوم، وهو يسعى للفوز لا بديل عنه، وخاصةً عقب الهزيمة التي لحقت به مؤخرًا أمام نظيره الفتح، بهدفين مقابل هدف.



في حين يسعى التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية، وذلك عقب فوزه الآخير أمام نظيره ضمك، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

مركز الهلال والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي



ويتواجد الهلال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، وذلك خلال خوضه 17 مباراة، ونجح من تحقيق الفوز في 9 مباريات، بينما تعادل في 6 مباريات، وتعرض للهزيمة في مبارايتين.

بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع، برصيد 34 نقطة، خلال خوضه 19 مباراة حتى الآن، نجح من تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.

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موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة الهلال أمام نظيره التعاون، اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

وسيتم نقل مباراة الهلال أمام نظيره التعاون، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر مجموعة قنوات ssc sports السعودية، خلال قناة ssc sports 1.