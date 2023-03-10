السعودية اليوم / حرس الحدود البحرية التونسي يوقف 1008 مهاجرًا غير شرعي



تونس 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أوقفت قوات حرس الحدود التونسية اليوم، 1008 مهاجرًا غير شرعي، على سواحل مدن صفاقس والمهدية.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان ، أن المهاجرين كانوا على متن 25 قارب كانت متجهة نحو السواحل الأوروبية.

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18:48ت م

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