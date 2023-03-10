شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الهلال والتعاون اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في معرفة من هو معلق مباراة الهلال والتعاون والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس والمغرب، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

الهلال والتعاون

ويحتل فريق الهلال المركز الخامس برصيد 33 نقطة من لعب 17 مباراة حيث حقق الفوز في تسعة مباريات وتعادل في ستة مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة من لعب 19 مباراة حيث حقق الفوز في عشرة مباريات وتعادل في اربعة مواجهات وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات.

معلق مباراة الهلال والتعاون

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي نقل مواجهة الهلال والتعاون عبر قناة SSC HD1 على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير بلال أحمد علام.