الغطاء النباتي ينظم فعالية اليوم الدولي للغابات

ويأتي احتفال المركز باليوم الدولي للغابات ومشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي تحتلها الغابات في الحفاظ على حياة الإنسان والبيئة، ووجوب تعزيز الوعي بالمحافظة عليها وحمايتها تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ حيث تسهم في الحــد مــن التغيــر المناخــي مــن خــلال كفاءتهــا العاليــة فــي تخزيــن الكربــون، كمــا أنهــا مــأوى للعديــد مــن الكائنــات الحيــة وغيرها من الفوائد.
يذكر أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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