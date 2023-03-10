السعودية اليوم / إصابات 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية والعشرات بحالات اختناق في مسيرة كفر قدوم



قلقيلية 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي أنطلقت بعد صلاة الجمعة ، بمشاركة المئات من أبناء البلدة.

وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان مما أدى لوقوع 3 إصابات بجروح مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا ، مشيراً إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وأعادوا باتجاههم قنابل الغاز ، فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات.

وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة وأطلقوا طائرات مسيرة لمراقبة تحركات الشبان ونصبوا كمائن في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان .

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16:56ت م

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