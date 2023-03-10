السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة لانتحاله صفة غير صحيحة وسرقة مركبة والتزوير



الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الأردنية متغيب عن العمل، لانتحاله صفة غير صحيحة وسرقة مركبة ونقلها لإحدى الورش بإثباتات مزورة لتفكيك أجزائها والمتاجرة بها (تم استردادها) .

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

16:25ت م

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