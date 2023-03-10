السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كينيا يلتقي مسؤولاً كينياً



نيروبي 18 شعبان 1444هـ الموافق 10 مارس 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، خالد بن عبدالله السلمان، بمكتبه في مقر السفارة بنيروبي، المبعوث الخاص للشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق في كينيا، السفيرة نانسي كاريجيثو، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:28ت م

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