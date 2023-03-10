شكرا لقرائتكم حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهابت المديرية العامة لحرس الحدود، بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية البرية.

وفي قت سابق، حذرت حرس الحدود من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة.

عقوبات بالغة

ولفتت مديرية حرس الحدود إلى أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.