شكرا لقرائتكم عودة الحركة المرورية على جسر الملك فهد لطبيعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تداول مستخدمو موقع تويتر، صورة توثق عودة الحركة على جسر الملك فهد لطبيعتها، وفتح جميع المسارات والكبائن.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إعادة جدولة أعمال صيانة وتوسعة مناطق الإجراءات التي سبق وأعلن عنها على جسر الملك فهد، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الجسر وعدم تأثرها.

اختناق مروري

يذكر أن الأيام الماضية شهدت حالة اختناق مروري وازدحام شديد وتكدس أمام وعلى جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، بسبب أعمال الصيانة بالجسر.

شكوى المسافرين

ونشرت “قناة العربية” مقطع فيديو يظهر تكدس عدد كبير من السيارات على جسر الملك فهد، وشكوى الكثير من المسافرين بسبب التكدس والازدحام.

وأوضح بعض المسافرين للقناة تعطلهم لأكثر من أربع ساعات مطالبين المسؤولين بضرورة الحل لهذا الوضع خاصة وأن الازدحام يزيد يوميًا بشكل كبير.

أعمال صيانة

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد بدأت أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر.

وأفادت بأن هذه الأعمال ستتم على عدة مراحل، حيث تكتمل المرحلة الأولى خلال 3 أشهر، ثم تكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام، قبل أن تعلن اليوم إعادة جدولتها.