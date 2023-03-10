شكرا لقرائتكم شاحن يحرق منزلًا في جازان ولقطات توثق حجم الضرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مصورة حجم الضرر الذي لحق بمنزل متابعات الخليج 365 إدريس كعبي بعد انفجار شاحن جهاز جوال في منطقة جازان.

وبينت الصور تفحم أجزاء كبيرة من المنزل ومحتوياته وتحول لون سقف المنزل إلى الأسود بسبب شدة النيران.

حجم الضرر

ونقلت الزميلة عكاظ، عن كعبي أن ابنته قامت بشحن الجهاز الخاص بها في إحدى الغرف بالمنزل وتركته كالعادة في الشاحن وأدى ذلك إلى انفجار الشاحن واحتراق الغرفة والصالة المجاورة بما في ذلك الأثاث بالكامل.

فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع بعد تلقي البلاغ وساهمت في إخماد الحريق بمساعدة سكان الحي، وتم عزل الجزء المتضرر من المنزل بعد فصل قاطع الكهرباء الخاص به.