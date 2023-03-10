السعودية اليوم / سمو رئيس هيئة تطوير عسير يطلق مشروع حماية الأشجار المُعمّرة



أبها 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، مشروع حماية الأشجار المعمرة بالمنطقة، خلال ترؤسه اجتماع الإطلاق الذي نظمته "هيئة تطوير عسير"، بقرية آل زهير بمركز شعف جارمة التابع لمحافظة أحد رفيدة.

ويأتي المشروع بالتعاون مع قيادات وممثلي القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة، ويندرج ضمن مشاريع محور الأرض في استراتيجية عسير "قمم وشيم"، والذي يُعنى بالحفاظ على الطبيعة والبيئة. ويحتوي المشروع على أكثر من ٣٠ مهمة يشرف على تنفيذها جهات حكومية وخاصة من أبرزها حصر الأشجار المُعمّرة في منطقة عسير، وتحديد مواقعها لحمايتها وتطوير المناطق المحيطة بها. وتشكيل فريق عمل مختص للصيانة المستمرة للأشجار المُعمّرة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تعنى بحمايتها وإعداد آليات تختص بالتعامل مع الأشجار المُعمّرة داخل المناطق الحضرية.

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13:49ت م

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