السعودية اليوم / إطلاق مبادرة "نثر البذور" بمحافظة المخواة



الباحة 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بمنطقة الباحة أمس, مبادرة "نثر بذور" بمركز ناوان.

وأوضح رئيس مركز ناوان عبدالعزيز بن شاكر العمري، أن المبادرة تهدف إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي في المركز، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تسهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نقية وصحية .

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13:19ت م

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