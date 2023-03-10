شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| الكشف عن موعد مشاركة المالكي في المباريات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن أخر تطورات الإصابة التي تعرض لها عبد الإله المالكي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

آخر تطورات إصابة المالكي وموعد عدوته إلى المباريات

وتعرض الدولي السعودي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية منذ انتقاله إلى صفوف الأزرق، خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي 2022/2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إصابة المالكي الحالية أقل قوة من إصابته الماضية بنسبة 40 %، حسب ما قال طبيب مركز "سبيتار" القطري.

وأكدت التقارير أن المالكي سوف يخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف طبيب الهلال، على أن يعود إلى قطر لأخذ الضوء الأخضر من الطبيب المعالج، ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من الآن.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022/2023

في سياق آخر من المقرر أن يقع الهلال ضيفًا على التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره يقع الهلال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، يُسابقه التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.