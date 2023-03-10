السعودية اليوم / السفير العنقري يزور مقر البرلمان الأفريقي في جوهانسبرج



جوهانسبرج 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مقر البرلمان الأفريقي بمدينة جوهانسبرج، والتقى رئيس البرلمان، فورتيون شارومبيرا.

و‏جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات مع البرلمان الأفريقي.

حضر اللقاء، نواب رئيس البرلمان الأفريقي.

// انتهى //

12:44ت م

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