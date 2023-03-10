السعودية اليوم / البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين



القاهرة 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

يشارك البرلمان العربي في أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المقرر عقدها بالبحرين خلال الفترة من 11 لـ 15 من الشهر الجاري.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان له اليوم: إن انعقاد الاجتماعات في مملكة البحرين يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للدبلوماسية البرلمانية في جميع مستوياتها الوطنية والإقليمية والعالمية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الوطني البحريني بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس الشورى" من أجل خروج هذه الاجتماعات بصورة تليق بمكانة البحرين الدولية.

مما يذكر أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تعتبر أكبر تجمع برلماني عالمي، يشهد حضور رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم.

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12:19ت م

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