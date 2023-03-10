السعودية اليوم / سفير المملكة لدى السودان يستقبل مدير مكتب منظمة "الإيقاد"



الخرطوم 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، في مكتبه، مدير مكتب منظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا بالخرطوم "الإيقاد" عثمان حسن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:18ت م

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