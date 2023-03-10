شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ميسي ترفض إنتقاله إلى الهلال السعودي.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن السبب وراء تردد ميسي فى قبول عرض الهلال المغري لضمه فى الصيف، يكمن بسبب أسرته فى المقام الأول، حيث لا تفضل أنتونيلا زوجة اللاعب، التواجد فى المنطقة العربية خلال المرحلة القادمة.

وأضافت التقارير أن أنتونيلا تفضل العودة للعيش فى مدينة برشلونة، مما يزيد من أسهم برشلونة فى عودة اللاعب من جديد لصفوف البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن برشلونة ما زال يريد عودة اللاعب، كما أن رئيسه لابورتا يقوم بمجهودات كبيرة مع اللاعب من أجل إقناعه بتلك الخطوة، وبحث إمكانية عودة ليونيل من جديد للبرسا، وموقف الليجا القانوني من عودة اللاعب.



أنتونيلا ترحب بعروض أمريكا اللاتنية

وفى هذا الإطار، ترحب أنتونيلا بشكل كبير بعرض إنتر ميامي، حيث لا تمانع فكرة الإنتقال للعيش فى الولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة، ولكن يتحفظ اللاعب على العرض الأمريكي، لحين معرفة مصير بوسكيتس التهائي من الإنتقال له من عدمه.



الهلال مستعد لتقديم إمتيازات خاصة

ووعد مسئولي الهلال ميسي وزوجته، بأنه سيتم تصميم قصر خاص للثنائي فى المملكة السعودية، أسوة بما حدث مؤخرًا مع رونالدو، مما قد يجعل أنتونيلا تعيد النظر فى فكرة الإنتقال إلى المملكة السعودية.