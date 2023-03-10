شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة نجم الهلال من الإصابة للمشاركة في المباريات القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من عديد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على مستوى الفريق وتراجع نتائجه.

تفاصيل إصابة نجم الهلال

ويتسائل العديد من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن أخر تطورات الحالة الصحية للاعب عبد الإله المالكي، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وكان قد تعرض عبدالإله المالكي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية منذ انتقاله إلى صفوف الزعيم، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية، على أن إصابة المالكي الحالية أقل قوة من إصابته الماضية بنسبة 40 %، وفق ما قال طبيب مركز "سبيتار" القطري.

وأكدت التقارير، على أن المالكي سوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف طبيب الهلال الإسباني خوان دوكي، على أن يعود إلى قطر لأخذ الضوء الأخضر من الطبيب المعالج، والذي يتوقع أن يكون بعد ثلاثة أشهر من الآن.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره نادي التعاون، وذلك مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.