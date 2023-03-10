شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرد على عرض الهلال المقدر بـ3 مليارات ريال سعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول اقتراب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي خلال الموسم القادم.

موقف ميسي من عرض الهلال السعودي

وتقدم مسئولو نادي النصر السعودي، بعرض رسمي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقابل 800 مليون يورو "3 مليارات ريال سعودي"، في موسمين، وذلك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية عن رد ميسي، على عرض الهلال السعودي، الذي يسعى للحصول على خدماته بعد اقتراب رحيله عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، المُقرب من البيت الأزرق، "موافقة" ليونيل ميسي، على عرض نادي الهلال.

وكشف الرخيص في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن زيارة ميسي، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الحالي؛ ستشهد اطلاعه على المنزل وكل الأشياء التي طلب توفيرها له وعائلته، في الرياض.

وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب، في وقتٍ سابق، على زيارة ليو وكامل عائلته، إلى المملكة، في الشهر الحالي مارس 2023 كونه سفيرًا للسياحة السعودية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه بمجرد موافقة الأسطورة الأرجنتينية، على كل الأشياء التي طلبها من الهلال، والتي تم توفيرها له؛ سيتم إتمام الصفقة، والإعلان عنها بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن ليونيل ميسي، تلقى عروضًا من نادي الاتحاد وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى عرض الزعيم الهلالي، الذي يبدو أنه تفوق في النهاية.