شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حجازي بعد الفوز على النصر بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المصري أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، على التعليق عن فوز فريقه أمس على النصر، فى المباراة التى أنتهت بتفوق العميد بهدف نظيف، ضمن الجولة ال20 من منافسات دوري روشن السعودي.

وقال حجازي: "سعيد بتجاوز عقبة النصر، كلنت مباراة قوية للغاية، اتسمت بالندية أمام منافس كبير، ولكن الاتحاد أحد الفرق الكبيرة أيضا، والذي لا يعد فوزه يمثل أي مفاجأة على الإطلاق".

وأضاف:" كنا الأفضل فى تلك المواجهة لذلك استحققنا الفوز، طالبت اللاعبين بالهدوء وعدم التعجل على الفوز، والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل السليم، الشئ الذي تحقق فى هدف رومارينو القاتل ".

وواصل:" كنت أثق فى تحقيق ذلك الفوز رغم تأخره، لأننا كنا الطرف الأفضل فى تلك المواجهة، والأهم من ذلك حصد الثلاث نقاط وإعتلاء صدارة الدوري السعودي ".

وأختتم:" مواجهة رونالدو؟ بالطبع صعبة كونه أحد أفضل اللاعبين فى العالم، لكنني أمتلك من الخبرات ما يؤهلني لإيقافه بعد أن سبق لي التواجد فى الدوري الإنجليزي، حيث تكررت تلك المواجهة بيننا فى أكثر من مناسبة".



ترتيب دوري روشن السعودي

ورفع الاتحاد رصيده من النقاط بهذه النتيجة إلى 47 نقطة، فى صدارة ترتيب الدوري السعودي، فى حين توقف رصيد النصر عند 46 نقطة فى المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التى يتفوق خلالها الاتحاد على النصر فى وجود رونالدو، بعد أن قام بإقصائه من الدور قبل النهائي بالسوبر السعودي، والذي توج به العميد فى النهاية.