شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب الاتحاد بعد تجاوز عقبة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، على التعليق عن فوز الاتحاد المثير على نظيره النصر أمس، فى المباراة التى أنتهت بتفوق العميد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة ال20 من دوري روشن السعودي.

وقال سانتو: "فوز مهم للهام أمام منافس قوي، منحنا الأفضلية وتصدر الدوري السعودي، أتمني أن يمنحنا الدفعة للإستمرار على الصدارة حتى نهاية المسابقة وتحقيق اللقب".

وأضاف:" النصر يمتلك لاعبين مميزين، وليس من السهل أن تقوم بالتفوق عليه، ولكن أفضلية الأرض والجمهور، ساهمت كثيرًا فى تحفيز الفريق على القتال لتحقيق الفوز، والذي تحقق فى الدقائق الأخيرة من المباراة ".

وتابع:" الاتحاد يمتلك القدرة على تجاوز جميع العقبات، كما أن لاعبيه يمتلكون من الخبرات والشخصية، ما يؤهلهم لتجاوز مثل هذه المباريات الصعبة ".

وأختتم:" ما زال المشوار طويلا على حسم بطولة الدوري السعودي، ولكن التفوق فى هذا التوقيت وإعتلاء الصدارة، يشعر الجميع بالراحة والسعادة داخل صفوف العميد ".



ترتيب دوري روشن السعودي

ورفع الاتحاد رصيده من النقاط بهذه النتيجة إلى 47 نقطة، فى صدارة ترتيب الدوري السعودي، فى حين توقف رصيد النصر عند 46 نقطة فى المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التى يتفوق خلالها الاتحاد على النصر فى وجود رونالدو، بعد أن قام بإقصائه من الدور قبل النهائي بالسوبر السعودي، والذي توج به العميد فى النهاية.