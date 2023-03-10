سياسي / بيتر بافيل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للتشيك



براغ 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أدى الرئيس التشيكي المنتخب بيتر بافيل اليمين الدستورية اليوم أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان التشيكي، ليصبح الرئيس الجديد للبلاد خلفا لميلوش زيمان البالغ من العمر 78 عاما.

وانتخب بافيل وهو جنرال عسكري متقاعد في جولة الإعادة في نهاية يناير الماضي، متفوقا على منافسه رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش بحصوله على نسبة 3ر58 % من الأصوات.

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07:12ت م

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