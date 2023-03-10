سياسي / إعادة انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة



بكين 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني انتخاب شي جين بينغ رئيسًا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات، إثر تصويت النواب لصالح الزعيم البالغ التاسعة والستين.

وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى. وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.

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