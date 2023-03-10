

إسلام آباد 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تحذير باكستان من الانعكاسات السلبية لخفض المساعدات الإنسانية لأفغانستان على 28 مليون أفغاني يواجهون الفقر.

واهتمت بإرسال باكستان أمس سفينة ثانية محملة بمواد إغاثية ومساعدات لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا، تحمل على متنها 1221 طنا من المساعدات.

وتناقلت تصريح رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير الذي أكد عزم القوات المسلحة والشعب الباكستاني على مواصلة الحرب ضد الإرهاب، وعدم السماح لأي عناصر بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأخبرت عن قضاء الجيش الباكستاني على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها شمال غرب باكستان، وموافقة حكومة إقليم السند على إطلاق عملية أمنية ضد عصابة اللصوص المنتشرة في منطقة كاتشا بالإقليم.

وأشارت إلى تأكيد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار بأن بلاده لا تواجه خطر التخلف عن السداد.

وتناولت عزم الحكومة الباكستانية على عقد حوار وطني بمشاركة جميع الأحزاب السياسية لتبني إستراتيجية وطنية لحل الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد.

وتناقلت صحف الجمعة أنباء مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية جراء هجوم انتحاري استهدف مكتبه بمدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان.

// انتهى //

06:12ت م

0010





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.