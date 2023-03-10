

الرياض 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

// انتهى //

06:00ت م

0008





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.