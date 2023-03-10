شكرا لقرائتكم فاحص مبانٍ: العمالة السائبة تتدرب على حساب المواطن دون رقابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف فاحص المباني المعتمد أحمد الخالدي، تفاصيل دخول العمالة السائبة والمخالفة في مجال المقاولات.

وأوضح الخالدي، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن العمالة السائبة والمخالفة تأتي إلى المملكة بتأشيرة سائق خاص.

دور الرقابة

ولفت إلى أن متابعات الخليج 365 يشتكي من ارتفاع الأسعار في المكاتب المعتمدة، على عكس العمالة السائبة المنتشرة بمحلات السباكة والكهرباء، وغيرها.

وتابع الخالدي: أنه لا يوجد رقابة على العمالة السائبة، التي تتدرب على حساب متابعات الخليج 365، بخلاف أن نسبتهم عالية جدًّا أمام المحلات.