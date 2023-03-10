السعودية اليوم / مقتل 7 أشخاص بحادث إطلاق نار في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا



هامبورغ 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث إطلاق النار بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا .

وانتشرت سيارات الشرطة في مكان الحادث وذلك بعد قيام الشرطة بتطويق المنطقة مدعومة بضباط يحملون رشاشات لتأمين المنطقة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مسرح الجريمة وطلب من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن البحث مازال جاريا عن منفذ الهجوم، مشيرا إلى أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد، فيما دعت السلطات الألمانية السكان إلى البقاء في منازلهم.

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