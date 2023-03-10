

نيويورك 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 54ر543 نقطة، أو 7ر1% ، ليصل إلى 86ر32254 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 69ر73 نقطة، أو 8ر1% ، ليصل إلى 32ر3918 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 65ر237 نقطة، أو5 1ر2% ، ليصل إلى 35ر11338 نقطة.

// انتهى //

02:33ت م

0004





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.