

لندن 18 شعبان 1444 هـ الموافق 10 مارس 2023 م واس

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا مهما على ضيفه ريال بيتيس الإسباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن ذهاب دور ال16 من دوري الرابطة الأوروبية (يوروبا ليغ) والذي جمعهما أمس الخميس على ملعب أولدترافورد.

وتقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لكن الضيوف نجحوا في تعديل الكفة في الدقيقة 32 عبر اللاعب الإسباني آيوزي بيريز.

ومع انطلاقة الشوط الثاني سجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 52 عبر المهاجم البرازيلي أنتوني دوس سانتوس، والثالث بعده بست دقائق برأسية البرتغالي برونو فيرنانديز، وختم الهولندي فوت فيغورست سلسلة الأهداف بهدف رابع قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بسبع دقائق.

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / دوري الرابطة الأوروبية : مانشستر يونايتد يتغلب على ريال بيتيس في ذهاب دور ال16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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