السعودية اليوم / حرم أمير منطقة الجوف ترعى لقاء سيدات الأعمال بالمنطقة



سكاكا 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

رعت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، لقاء سيدات الأعمال بالمنطقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث دشنت أعمال الفنانات التشكيليات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من سيدات المنطقة.

وأكدت سموها دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات والتقدم الذي حققته في ظل هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال ما تبذله حكومتنا الرشيدة من جهود عظيمة ودعم لامحدود، لتمكين المرأة

وفي الختام دار اللقاء مع سيدات الأعمال عن قصة كفاح ومواجهة الصعوبات.

// انتهى //

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سكاكا 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسرعت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، لقاء سيدات الأعمال بالمنطقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث دشنت أعمال الفنانات التشكيليات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من سيدات المنطقة.وأكدت سموها دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات والتقدم الذي حققته في ظل هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال ما تبذله حكومتنا الرشيدة من جهود عظيمة ودعم لامحدود، لتمكين المرأة السعودية وتهيئة فرص الإبداع لها لتكون متميزة في المجالات المختلفة، ومسهمة في بناء وطنها و نهضته.وفي الختام دار اللقاء مع سيدات الأعمال عن قصة كفاح ومواجهة الصعوبات.// انتهى //00:07ت م0001

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