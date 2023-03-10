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السعودية اليوم / تعليم جدة : الأحد القادم إجازة لمدارس التعليم العام بالمحافظة

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جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن إجازة رسمية لمدارس التعليم العام بالمحافظة الأحد القادم، وذلك لما ورد من وزارة حول إقامة السباق خلال المدة من 25 - 27 شعبان الجاري.
ووجهت بإمكانية الاستفادة وتفعيل بتنفيذ الدروس عن بعد.
// انتهى //
23:59ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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