السعودية اليوم / تعليم جدة : الأحد القادم إجازة لمدارس التعليم العام بالمحافظة



جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن إجازة رسمية لمدارس التعليم العام بالمحافظة الأحد القادم، وذلك لما ورد من وزارة

ووجهت بإمكانية الاستفادة وتفعيل

// انتهى //

23:59ت م

0239



جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن إجازة رسمية لمدارس التعليم العام بالمحافظة الأحد القادم، وذلك لما ورد من وزارة الرياضة حول إقامة السباق خلال المدة من 25 - 27 شعبان الجاري.ووجهت بإمكانية الاستفادة وتفعيل منصة مدرستي بتنفيذ الدروس عن بعد.// انتهى //23:59ت م0239

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