

مكة المكرمة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

حدَّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وذلك من خلال اعتماد عدد من المداخل للتسهيل للمعتمر وضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله العتيق من خلالها من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

واشتملت مواقع المداخل على مدخل جسر المروة، ومدخل سلالم الأرقم، ومدخل جسر أجياد، بإلإضافة لمدخل سلم أجياد الكهربائي، ومدخل جسر الشبيكة، ويأتي ذلك في ظل توفير رئاسة الحرمين عربات كهربائية تعمل على مدار الساعة، حيث يمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل، التي تهدف لتقديم خدمات حجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام لضيوف الرحمن.

// انتهى //

23:35ت م

0233





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة الحرمين تحدِّد مواقع الوصول للعربات الكهربائية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.