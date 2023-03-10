السعودية اليوم / مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل أول رحلة جوية مباشرة من جمهورية طاجيكستان



جدة 17 شعبان 1444 هـ الموافق 09 مارس 2023 م واس

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة -اليوم- أول الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية طاجيكستان، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة إبراهيم الرفاعي، وسفير طاجيكستان أكرم كريمي.

ووصلت الرحلة رقم "SZ -125" التابعة لشركة "سومون إير" الطاجيكية للطيران إلى جدة قادمة من العاصمة الطاجكية دوشنبيه في تمام الساعة الـ 5.30 من مساء اليوم، وعلى متنها 160 مسافرًا،التي تعدُّ أول رحلة منتظمة بشكل مباشر على مدى أكثر من ثلاثين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر فبراير عام 1992م.

وسيربط طيران "سومون إير" بين العاصمة دوشنبيه ومدينة خوجند إلى مدينة جدة بشكل مباشر من خلال ثلاث رحلات طيران، حيث ستبرمج يومي الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

ويأتي تسيير هذه الرحلات المنتظمة المباشرة انطلاقاً من تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك المسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين،وجذب السائحين السعوديين إلى طاجيكستان.

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23:32ت م

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