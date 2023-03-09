شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم اتحاد جدة عقب الفوز أمام النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رومارينيو لاعب اتحاد جدة، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأحرز رومارينيو هدف اتحاد جدة الوحيد في شباك النصر، في المباراة التي انتهت بهدف نظيف دون رد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وتحدث رومارينيو عقب اللقاء: نحن نستمد قوتنا من دعم الجماهير في المدرجات، وسعيد بالانتصار، ويجب أن نتحلى بالتواضع، ونركز على المباريات القادمة.

وتابع عن سر احتفاله بالهدف الذي أحرزه: كنت ألعب وأنا متعب بعد الوعكة الصحية، وأشكر جماهيرنا على دعمها ومساندتها.

وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 47 نقطة، بينما تواجد النصر في المركز الثاني، برصيد 46 نقطة.