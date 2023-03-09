شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب فوز اتحاد جدة أمام النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتمت مباريات اليوم من بطولة دوري روشن السعودي، بفوز اتحاد جدة أمام نظيره النصر، وسط غضب كبير من رونالدو.

وتعرض النصر للهزيمة أمام نظيره اتحاد جدة، بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

كما نجح الشباب من الفوز أمام نظيره الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الباطن أمام الخليج، بهدف نظيف دون رد.

كما تعادل الاتفاق أمام نظيره الوحدة، بهدف لكل فريق، في منافسات دوري روشن السعودي.

وواصل تاليسكا لاعب النصر، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 13 هدف، رغم غيابه عن التهديف هذه الجولة.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، كالتالي:

1- أندرسون تاليسكا “النصر”: 13 هدف

2- كارلوس جونيور “الشباب”، عبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”: 12 هدف

3- فراس البريكان “الفتح”: 10 أهداف

4- أوديون إيجالو “الهلال”: 9 أهداف

5- كريستيانو رونالدو “النصر”، كريستيان جوانكا “الشباب: 8 أهداف

6- رومارينيو “الاتحاد”: 7 أهداف