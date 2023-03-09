شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يُبدي استيائه بعد الخسارة أمام اتحاد جدة بكلاسيكو الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استيائه واحباطه من هزيمة فريقه أمام اتحاد جدة، بدوري روشن السعودي.

وحقق فريق اتحاد جدة فوزًا على النصر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري.

وقال جارسيا عقب المباراة "أنا محبط نحن لا نستحق الخسارة، وكانت مباراة تنافسية، وبسبب غياب ألفارو جونزاليس لفترة طويلة، قررت اللعب اليوم بثلاث قلوب دفاع حتى يكون بجواره لاعبين جيدين".

وأضاف: "فقدنا لاعب كبير مثل تاليسكا، والشئ السلبي الوحيد، أننا بالشوط الثاني فقدنا الاستحواذ على الكرة، الآن تفكيرنا على القادم، لدينا مباراة مهمة بالكأس، وسوف نرى هل باستطاعة جوستافو المشاركة ونأمل باستعادة تاليسكا".

واختتم مدرب النصر تصريحاته: "الاتحاد سجل هدف بالطريقة التي يحبها، الهجمات المرتدة، الدوري لا زال طويلًا نحن الان خلف الاتحاد بنقطة".