شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جارسيا بعد سقوط النصر أمام الاتحاد بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الفرنسي، رودي جارسيا، مدرب نادي النصر، عن هزيمة فريقه الليلة، أمام الاتحاد بهدف نظيف، فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ضمن الجولة ال20 من منافسات دوري روشن السعودي.

وقال جارسيا: "قدمنا مباراة جيدة أمام منافس عنيد، ولكن هذه هى كرة القدم، ليس من الطبيعي أن يتفوق النصر فى جميع مواجهاته حتى فى وجود رونالدو، مثلما يظن البعض".

وأضاف:" الجميع قدم مباراة جيدة، لا استطيع لوم رونالدو أو غيره من اللاعبين، كان من الممكن أن يتجنب النصر الهزيمة فى الدقائق الأخيرة، لكن الفريق الخصم، كان يمتلك الدوافع للفوز وتصدر المسابقة".

وتابع: "ما زال المشوار طويلا، لم تحسم الأمور بعد لأي من الأندية فى دوري روشن، ولكنه فوزا معنويا جيد للغاية للفريق المنافس، ومخيب للآمال للاعبيه وجماهير العالمي فى جميع الأحوال".

وأختتم:" مباراة وأنتهت بالفعل، سوف يتم إغلاق ملف مواجهة الاتحاد، والإستعداد بشكل مغاير للمواجهات القادمة من الغد، ومحاولة معالجة وتدارك الأخطاء".



ترتيب الدوري السعودي الحالي

ورفع الاتحاد رصيده من النقاط بهذه النتيجة إلى 47 نقطة، فى صدارة ترتيب الدوري السعودي، فى حين توقف رصيد النصر عند 46 نقطة فى المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التى يتفوق خلالها الاتحاد على النصر فى وجود رونالدو، بعد أن قام بإقصائه من الدور قبل النهائي بالسوبر السعودي، والذي توج به العميد فى النهاية.