شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من رونالدو عقب الهزيمة من الاتحاد فى دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة اتحاد جدة والنصر السعودي، بتفوق العميد بهدف نظيف سجله رومارينو، ضمن منافسات الجولة ال20 من فعاليات دوري روشن السعودي.

ليتصدر الاتحاد جدول ترتيب النسابقة بهذا الفوز المهم فى مواجهة الديربي، وصراع الصدارة بين الفريقين، تحت أنظار رونالدو، والذي فشل فى التسجيل خلال مواجهة الليلة، وصناعة الفارق للعالمي.

وظهر على رونالدو معالم الحزن الشديدة عقب السقوط أمام الاتحاد، خاصة أن هدف النجم البرازيلي رومارينو، جاء فى وقت قاتل من مواجهة الديربي بين الفريقين، الشئ الذي أفقد النصر صدارته للدوري السعودي، للمرة الأولي منذ قدوم كرستيانو.

وحرصت جماهير الاتحاد على السخرية من رونالدو، والذي ظهر عاجزا أمام دفاعات الاتحاد الحديدية بقيادة القائد المصري أحمد حجازي، والذي تمكن من إيقاف خطورة النجم البرتغالي تمامًا، ضمن أحداث المباراة.



ترتيب الدوري السعودي الحالي

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة، فى صدارة ترتيب الدوري السعودي، فى حين توقف رصيد النصر عند 46 نقطة فى المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التى يتفوق خلالها الاتحاد على النصر فى وجود رونالدو، بعد أن قام بإقصائه من الدور قبل النهائي بالسوبر السعودي، والذي توج به العميد فى النهاية.