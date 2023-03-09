شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن 2022/2023.. مفاجآت بالجملة في تشكيل التعاون المتوقع أمام الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق قمة كروية من العيار الثقيل، تجمع بيم الهلال والتعاون، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري السعودي للمحترفين 2022/22023.

موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع الهلال ضيفًا ثقيلًا على التعاون مساء الغد الجمعة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل التعاون المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

ويبحث مرتقبي اللقاء عن التشكيل المتوقع أن يدخل به التعاون أمام كتيبة الزعيم، وذلك يأتي فيما يلي..

حراسة المرمى: مايلسون.

في الدفاع: طارق عبدالله، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد.

الوسط: أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت.

الشق الهجومي: فهد الرشيدي، لياندر تاومبا.

موقف التعاون والهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الهلال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، حاملًا في رصيده 33 نقطة، بينما يرتكز التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.