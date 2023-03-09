شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون في الدوري السعودي.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين الهلال والتعاون مساء الغد الجمعة الموافق 10 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

توقيت مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن فب الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل دياز بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي الدفاع: محمد البريك، يانغ هيون سوو، على هادي، خليفة الدوسري.

الوسط: جوستافو، محمد إبراهيم كنو، عبدالله الحمدان، ميشائيل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: أوديون إيجالو.

موقف الهلال والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع الهلال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يرتكز التعاون في المركز الرابع حاملًا في رصيده 34 نقطة.