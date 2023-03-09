شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين الهلال والتعاون، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

الهلال والتعاون

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الهلال ضيفًا على كتيبة التعاون مساء الغد الجمعة الموافق 10 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

حكم مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

من المقرر أن يقود المباراة الحكم المحلي خالد الطريس، بينما يتواجد في تقنية الفيديو، الحكم محمد الهويش.

موقف الهلال والاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع الهلال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 33 نقطة، بينما يقع التعاون خامسًا برصيد 34 من النقاط.