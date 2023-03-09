السعودية اليوم / سفير المملكة يلتقي وزير الاقتصاد الكاميروني



ياوندي 17 شعبان 1444 هـ الموافق 9 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون الدكتور سعود بن عبدالله المجفل، اليوم، معالي وزير الاقتصاد الكاميروني، الأمين عثمان مي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

//انتهى//

23:08ت م

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